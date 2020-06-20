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Газета.RuГазета.Ru
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
КП - Кубань
  • Piter.tv0:47
  • Моя Москва.онлайн0:42
  • Мой Брянск0:33
Московское "Динамо" не полетело на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает Metaratings. "Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".В источнике
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С чего всё начиналось
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«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Как стало известно Metaratings.ru, «Динамо» осталось в Москве и не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Ранее у нескольких игроков «Динамо» был выявлен коронавирус. Речь идёт о Клинтоне Н'Жи, Шарле Каборе и Себастиане Шиманьски.
Metaratings вчера в 14:33
Подробнее о событии
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Матч «Краснодар» - «Динамо» перенесён из-за коронавируса

Sport.ru 06:43
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Источник: матч «Краснодар» — «Динамо» перенесен на 19 июля

Sport24.ru 06:32 
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Источник: Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен на 19 июля

Советский спорт 06:33
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