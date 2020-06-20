«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Московское "Динамо" не полетело на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает Metaratings. "Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Metaratings.ru, «Динамо» осталось в Москве и не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Ранее у нескольких игроков «Динамо» был выявлен коронавирус. Речь идёт о Клинтоне Н'Жи, Шарле Каборе и Себастиане Шиманьски.