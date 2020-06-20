«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками". Сообщается, что положительные тесты на коронавирус сдали Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски. Встреча запланирована на 21 июня.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Metaratings.ru, «Динамо» осталось в Москве и не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Ранее у нескольких игроков «Динамо» был выявлен коронавирус. Речь идёт о Клинтоне Н'Жи, Шарле Каборе и Себастьяне Шиманьски.