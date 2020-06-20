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«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
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"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками". Сообщается, что положительные тесты на коронавирус сдали Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски. Встреча запланирована на 21 июня.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Как стало известно Metaratings.ru, «Динамо» осталось в Москве и не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Ранее у нескольких игроков «Динамо» был выявлен коронавирус. Речь идёт о Клинтоне Н'Жи, Шарле Каборе и Себастьяне Шиманьски.
Metaratings 14:33
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Источник: «99,9%, что матч „Краснодар“ — „Динамо“ будет перенесен»

Sport24.ru 17:17 
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В идеальном мире «Динамо» поехало бы в Краснодар только без двух больных. Но наш регламент не для идеального мира

Sports.ru 19:28
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«Динамо» и «Краснодар» договариваются о переносе матча на 19 июля

Футбол России 16:19
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