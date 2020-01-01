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«Динамо» договорилось с «Уфой» по трансферу Фомина
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Москва, 29 июля 2020, 18:20 — REGNUM 23-летний центральный полузащитник «Уфы» Даниил Фомин продолжит карьеру в московском «Динамо». Сумма трансфера может достигнуть 4,5 миллиона евро.В источнике
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СМИ: Фомин перейдет в «Динамо»

Футбол России 11:27
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«Динамо» договорилось с «Уфой» по трансферу Фомина

REGNUM 11:20
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«Динамо» и «Уфа» договорились о трансфере Фомина («СЭ»)

Sports.ru 10:48
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