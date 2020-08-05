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СМИ: «Динамо» заплатит €10 млн за хорватского полузащитника
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По информации источника, сумма трансфера составит €10 млн. Сам футболист согласен на переезд в Россию. Также среди претендентов на игрока называлось киевское «Динамо».В источнике
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