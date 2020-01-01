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«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге
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Матч 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Динамо" завершился со счетом 0:0.В источнике
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Штаб Овчинникова готовил ЦСКА к игре с «Динамо» без участия Ганчаренко

Sportbox.RU 15:17
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ЦСКА под руководством Овчинникова сыграл вничью с «Динамо», завершая матч вдесятером

Матч ТВ 14:00
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«Динамо» и ЦСКА не забили голов

Футбол России 13:57
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