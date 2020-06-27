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«Динамо» и ЦСКА завершили встречу без забитых мячей
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В матче 24-го тура чемпионат России по футболу столичное "Динамо" на поле домашней "ВТВ Арены" сыграло вничью с командой ЦСКА.В источнике
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Никола Влашич назван лучшим игроком матча «Динамо» - ЦСКА

Bobsoccer 14:13
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Влашич признан лучшим игроком матча «Динамо» — ЦСКА

Sport24.ru 14:11 
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«Динамо» и ЦСКА не забили голов

Футбол России 13:57
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