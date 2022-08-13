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«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Московский футбольный клуб "Динамо" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости
Команды не сумели за 90 минут открыть счет и разошлись ничейным результатом.
Футбол России
"Динамо" с 9 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, "Краснодар" идет строчкой ниже с 8 очками.
РИА Новости
В следующем туре «бело‑голубые» 20 августа примут столичный «Спартак», «быки» на следующий день сыграют дома с «Оренбургом».
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«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»
Футбол России15:05
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
РИА Новости15:02
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч ТВ15:01
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Soccer.ru15:00
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ
RT на русском15:00
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в Москве
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