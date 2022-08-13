РИА Новости«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуМосковский футбольный клуб "Динамо" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).РИА НовостиКоманды не сумели за 90 минут открыть счет и разошлись ничейным результатом.Футбол России"Динамо" с 9 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, "Краснодар" идет строчкой ниже с 8 очками.РИА НовостиВ следующем туре «бело‑голубые» 20 августа примут столичный «Спартак», «быки» на следующий день сыграют дома с «Оренбургом».Матч ТВЧитать далееСвернутьСоветский спортBetassistЧемпионатSport24.ruКоммерсантъАиФ КраснодарРБК спортМК-СпортКомсомольская Правда - СпортКубанские новостиВечерняя МоскваКубань 24РИА НовостиПлеймейкерИА Красная ВеснаСпорт-ЭкспрессInc-news.ruЕвро-футбол.руSmotrim.ruMetaratingsBookmaker-ratings.ruRT на русскомБомбардир.руSports.ruСегодня в МосквеПодробнее о событии«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»Футбол России15:05«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуРИА Новости15:02«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛМатч ТВ15:01«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничьюSoccer.ru15:00«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РПЛRT на русском15:00«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в МосквеSport24.ru14:59«Динамо» и «Краснодар» не смогли отличиться в матче 5-го тура РПЛЧемпионат14:59Показать ещёОценить5