«Динамо» и «Локомотив» поборются за спартаковца Рассказова
22-летним футболистом интересуются столичные "Локомотив" и "Динамо". Красно-белые готовы отпустить игрока за четыре миллиона евро. Как сообщает "Спорт-экспресс", руководство "железнодорожников" пока взяло паузу в переговорах.В источнике
С чего всё начиналось
Рассказовым интересуются два московских клуба. «Локомотив» обращался в «Спартак» по поводу футболиста. Красно-белые готовы расстаться с хавбеком за 4 миллиона евро, из-за чего руководство железнодорожников взяло паузу.