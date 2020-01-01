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«Динамо» и «Локомотив» поборются за спартаковца Рассказова
Спорт день за днем
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22-летним футболистом интересуются столичные "Локомотив" и "Динамо". Красно-белые готовы отпустить игрока за четыре миллиона евро. Как сообщает "Спорт-экспресс", руководство "железнодорожников" пока взяло паузу в переговорах.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» и «Динамо» поборются за Рассказова

Рассказовым интересуются два московских клуба. «Локомотив» обращался в «Спартак» по поводу футболиста. Красно-белые готовы расстаться с хавбеком за 4 миллиона евро, из-за чего руководство железнодорожников взяло паузу.
Спорт-Экспресс 10:53
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СМИ: «Локомотив» и «Динамо» интересуются футболистом «Спартака»

RT на русском 12:54
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«Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. «Спартак» готов продать защитника за 4 млн евро

Sports.ru 12:30
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СМИ: «Локомотив» и «Динамо» поборются за Рассказова

Матч ТВ 11:51
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