«Динамо» и «Локомотив» поборются за спартаковца Рассказова

22-летним футболистом интересуются столичные "Локомотив" и "Динамо". Красно-белые готовы отпустить игрока за четыре миллиона евро. Как сообщает "Спорт-экспресс", руководство "железнодорожников" пока взяло паузу в переговорах.