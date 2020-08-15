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«Динамо» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ
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Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с волгоградским «Ротором» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.В источнике
Подробнее о событии
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«Динамо» сыграло вничью с «Ротором» во 2-м туре РПЛ

Sport24.ru 10:27 
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«Ротор» набрал первые очки после возвращения в РПЛ, сыграв вничью с «Динамо» (0:0)

Sports.ru 10:24
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Волгоградский «Ротор» сыграл вничью на выезде «Динамо»

Волгоградская правда 10:37
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