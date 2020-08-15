«Динамо» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с волгоградским «Ротором» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице завершилась со счетом 0:0.