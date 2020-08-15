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«Динамо» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ
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Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с волгоградским «Ротором» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице завершилась со счетом 0:0.В источнике
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Подробнее о событии
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Гендиректор «Ротора»: «В матче с „Динамо“ была игра двух равных соперников»

Sport24.ru 12:10 
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«Ротор» набрал первые очки после возвращения в РПЛ, сыграв вничью с «Динамо» (0:0)

Sports.ru 10:24
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Логотип новый, игра — нет. «Динамо» поделило очки с «Ротором»

Спорт-Экспресс 11:25
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