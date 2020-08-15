«Динамо» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с волгоградским «Ротором» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.