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Газета.RuГазета.Ru
«Динамо» и «Тамбов» объявили состав на матч РПЛ
Sportbox.RU
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Московское "Динамо" и "Тамбов" объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Комличенко забил дебютный гол за «Динамо» (видео)

Матч ТВ 09:20
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Комличенко забил первый гол в РПЛ

Sports.ru 09:15
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Комличенко забил первый гол за «Динамо»

Чемпионат 09:11
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