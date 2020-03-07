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Газета.RuГазета.Ru
«Динамо» и «Тамбов» объявили состав на матч РПЛ
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Московское "Динамо" и "Тамбов" объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Комличенко и Филипп — в старте «Динамо» на матч 21-го тура РПЛ с «Тамбовом»

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