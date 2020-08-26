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«Зенит» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 5-го тура
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Матч "Динамо" - "Зенит" начнётся в 20:45 по мск на стадионе "ВТБ Арена".В источнике
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Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Динамо»

Телеканал Санкт-Петербург 12:55
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«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Чемпионат 12:41
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У Семака с составом все стабильно. «Динамо» сыграет в пять защитников

Спорт уик-энд 12:33
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