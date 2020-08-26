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«Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ
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Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Подробнее о событии
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«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

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ФК Зенит 12:30
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«Зенит» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 5-го тура

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