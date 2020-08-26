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«Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ
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Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Шунич — лучший игрок матча «Динамо» против «Зенита»

Матч ТВ 15:50
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Шунич признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Зенит»

Sport24.ru 15:48 
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«Зенит» проиграл «Динамо». Победный гол забил Шунич

Футбол России 15:43
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