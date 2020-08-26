НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»Семак остался недоволен судейством в матче с «Динамо»Дриусси получил травму в матче с «Динамо» и покинул поле на носилках«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»«Зенит» начал матч против «Динамо» в 5-м туре РПЛГлавное«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»«Хьюстон» и «Оклахома» бойкотируют матч НБА из-за насилия полицейских«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси €200 млнСоболев пообещал поговорить с Черчесовым и ДзюбойЦзю эмоционально прокомментировал победу своего сына над ХорномГазета.Ru«Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛФорпост Северо-Запад15Форпост Северо-ЗападПетербургский дневникMetaratingsТелеканал Санкт-ПетербургГазета.RuМатч ТВPiter.tvНева СпортЕвро-футбол.руLiveSport.ruСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииСпорт уик-эндSportbox.RUМосковское "Динамо" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике КомментироватьПодробнее о событии Шунич — лучший игрок матча «Динамо» против «Зенита»Матч ТВ 15:50Шунич признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Зенит»Sport24.ru 15:48 «Зенит» проиграл «Динамо». Победный гол забил ШуничФутбол России 15:43рекламаЕщё по теме«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»Семак остался недоволен судейством в матче с «Динамо»Дриусси получил травму в матче с «Динамо» и покинул поле на носилках«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»«Зенит» начал матч против «Динамо» в 5-м туре РПЛГлавное«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»«Хьюстон» и «Оклахома» бойкотируют матч НБА из-за насилия полицейских«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси €200 млнСоболев пообещал поговорить с Черчесовым и ДзюбойЦзю эмоционально прокомментировал победу своего сына над ХорномНовости