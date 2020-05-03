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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Динамо» интересуется хавбеком «Монпелье» Ле Таллеком
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Контракт 30-летнего француза с «Монпелье» заканчивается летом 2022 года. С 2014 по 2015 год Ле Таллек защищал цвета саранской «Мордовии». В этом сезоне хавбек провел в чемпионате Франции 28 игр, забил 2 мяча.В источнике
С чего всё начиналось
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«Динамо» интересуется французским хавбеком Ле Таллеком, который может стать россиянином

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Монпелье» Дамьену Ле Таллеку. Сейчас футболист, который работает над получением российского гражданства, тренируется в Москве.
Чемпионат 11:55
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Источник: «Динамо» не интересен Ле Таллек, получающий российский паспорт

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«Динамо» интересуется бывшим игроком «Боруссии» Д. ле Таллеком, который хочет получить российский паспорт

Sport24.ru 12:27 
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СМИ: «Динамо» интересуется Ле Таллеком, который близок к получению российского гражданства

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