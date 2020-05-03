«Динамо» интересуется хавбеком «Монпелье» Ле Таллеком

Контракт 30-летнего француза с «Монпелье» заканчивается летом 2022 года. С 2014 по 2015 год Ле Таллек защищал цвета саранской «Мордовии». В этом сезоне хавбек провел в чемпионате Франции 28 игр, забил 2 мяча.