НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
«Динамо» изменило клубную эмблему и ввело новые цвета
Metaratings
  • Metaratings
  • RT на русском
  • РБК спорт
  • Актуальные Новости
  • Чемпионат
  • Футбол России
  • Советский спорт
Московское «Динамо» объявило об обновлении эмблемы клуба. Кроме того, к традиционным белому и голубому цветам команды были добавлены вспомогательные — золотой и графит.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

«Динамо» обновило эмблему

Футбол России 06:01
alt

Московское «Динамо» обновило клубную эмблему

Metaratings 05:59
alt

«Динамо» обновило клубную эмблему

Евро-футбол.ру 05:57
реклама
Главное
Новости