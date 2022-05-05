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«Динамо» летом покинут трое иностранцев: Шиманьски, Моро и Ордец

Вчера мы рассказали, кто из легионеров покинет «Спартак», а кто останется.
Спорт-Экспресс
По данным «СЭ», с большой долей вероятности бело-голубых летом покинут трое иностранцев — Себастьян Шиманьски, Никола Моро и Иван Ордец.
Спорт-Экспресс
Моро и Шиманьски хотел вслед за Ордецом покинуть московский клуб, но в итоге остались до конца сезона в «Динамо».
Евро-футбол.ру
Гильермо Варелу, Фабиана Бальбуэну, Диего Лаксальта и Клинтона Н’Жи все устраивает в «Динамо».
Sports.ru
Евро-футбол.ру

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Шиманьски, Ордец и Моро летом уйдут из «Динамо»
Евро-футбол.рувчера в 16:45
Некоторые легионеры покинут «Динамо» летом
Sports.ruвчера в 16:32
«Динамо» в межсезонье может лишиться Ордеца, Шиманьски и Моро
Газета.Ruвчера в 16:25
«Динамо» летом покинут трое иностранцев: Шиманьски, Моро и Ордец
Спорт-Экспрессвчера в 10:45

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