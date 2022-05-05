Спорт-Экспресс«Динамо» летом покинут трое иностранцев: Шиманьски, Моро и ОрдецВчера мы рассказали, кто из легионеров покинет «Спартак», а кто останется.Спорт-ЭкспрессПо данным «СЭ», с большой долей вероятности бело-голубых летом покинут трое иностранцев — Себастьян Шиманьски, Никола Моро и Иван Ордец.Спорт-ЭкспрессМоро и Шиманьски хотел вслед за Ордецом покинуть московский клуб, но в итоге остались до конца сезона в «Динамо».Евро-футбол.руГильермо Варелу, Фабиана Бальбуэну, Диего Лаксальта и Клинтона Н’Жи все устраивает в «Динамо».Sports.ruЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руПодробнее о событииШиманьски, Ордец и Моро летом уйдут из «Динамо»Евро-футбол.рувчера в 16:45Некоторые легионеры покинут «Динамо» летомSports.ruвчера в 16:32«Динамо» в межсезонье может лишиться Ордеца, Шиманьски и МороГазета.Ruвчера в 16:25«Динамо» летом покинут трое иностранцев: Шиманьски, Моро и ОрдецСпорт-Экспрессвчера в 10:45Показать ещёОценить