«Динамо» может купить Фомина у «Уфы» за 4,5 млн евро

«Динамо» может купить Фомина за 3,5-4,5 млн евро. 23-летний хавбек провел в составе «Уфы» в нынешнем сезоне РПЛ 27 игр. В них он забил шесть мячей и сделал один ассист.