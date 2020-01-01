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«Динамо» может купить Фомина у «Уфы» за 4,5 млн евро
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«Динамо» может купить Фомина за 3,5-4,5 млн евро. 23-летний хавбек провел в составе «Уфы» в нынешнем сезоне РПЛ 27 игр. В них он забил шесть мячей и сделал один ассист.В источнике
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