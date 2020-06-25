НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЛевников назначен главным арбитром матча между «Динамо» и ЦСКА«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»Кульчий: наша команда готова сыграть в матче с ЦСКА 27 июняОпубликовано расписание комментаторов на матчи 24-го тура РПЛСколько мячей пропустят «Динамо» и «Ростов». Анонс тура РПЛГлавное«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛВ США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизмеГазета.Ru«Динамо» намерено сыграть дерби против ЦСКА основным составомФутбол России15Футбол РоссииСпорт БИЗНЕС OnlineМатч ТВODDS.ruLiveSport.ruBookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессНева СпортMetaratingsLiveResult.RuSportbox.RUSports.ruЕвро-футбол.руГазета.RuСпорт уик-эндМосковское "Динамо" намерено сыграть дерби против ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) основным составом.В источнике Комментировать3Подробнее о событии «Спорт-Экспресс»: матч «Динамо» — ЦСКА состоится в намеченные срокиREGNUM вчера в 10:31Матч «Динамо» – ЦСКА состоится 27 июня. Хозяева сыграют составом, близким к основному («СЭ»)Sports.ru вчера в 10:16Матч «Динамо» - ЦСКА состоитсяФутбол России вчера в 09:53рекламаЕщё по темеЛевников назначен главным арбитром матча между «Динамо» и ЦСКА«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»Кульчий: наша команда готова сыграть в матче с ЦСКА 27 июняОпубликовано расписание комментаторов на матчи 24-го тура РПЛСколько мячей пропустят «Динамо» и «Ростов». Анонс тура РПЛГлавное«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛВ США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизмеНовости