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«Динамо» намерено сыграть дерби против ЦСКА основным составом
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Московское "Динамо" намерено сыграть дерби против ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) основным составом.В источнике
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Подробнее о событии
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«Спорт-Экспресс»: матч «Динамо» — ЦСКА состоится в намеченные сроки

REGNUM вчера в 10:31
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Матч «Динамо» – ЦСКА состоится 27 июня. Хозяева сыграют составом, близким к основному («СЭ»)

Sports.ru вчера в 10:16
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Матч «Динамо» - ЦСКА состоится

Футбол России вчера в 09:53
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