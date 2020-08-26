«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»

"Зенит" потерпел первое поражение в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), но сохраняет лидерство в чемпионате, имея в активе 12 очков. "Динамо" (10) находится на четвертой строчке в турнирной таблице.