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«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Динамо»
ИА DixiNews // Санкт-Петербург
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"Зенит" потерпел первое поражение в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), но сохраняет лидерство в чемпионате, имея в активе 12 очков. "Динамо" (10) находится на четвертой строчке в турнирной таблице.В источнике
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«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив московскому «Динамо»

ProstoProSport вчера в 16:52 
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«Динамо» - «Зенит» - как всегда пекло. Чемпион впервые проиграл, судьи дали две красных, Дзюба бросил повязку

Футбол России вчера в 17:10
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«Зенит» впервые за 11 месяцев проиграл в РПЛ

Матч ТВ вчера в 16:25
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