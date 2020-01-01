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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Динамо» не предлагает контракт Кузяеву
Sportbox.RU
  • Деловое.ТВ0:18
Ранее в СМИ получила распространение информация, что «Динамо» предлагает Кузяеву трехлетний контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год.В источнике
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«Динамо» не ведет переговоры с Кузяевым («СЭ»)

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«Динамо» не ведет переговоров с Кузяевым

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«Динамо» не предлагает контракт Кузяеву

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