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«Динамо» не ведет переговоров с Кузяевым
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Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не перейдет в "Динамо". Как сообщает "Спорт-экспресс", московский клуб не ведет переговоров с игроком, у которого истекает контракт с "Зенитом".В источнике
Подробнее о событии
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«Динамо» не ведет переговоры с Кузяевым («СЭ»)

Sports.ru 04:59
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«Динамо» не ведет переговоров с Кузяевым

Футбол России 05:30
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«Динамо» не предлагает контракт Кузяеву

Спорт-Экспресс 04:30
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