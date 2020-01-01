«Динамо» не ведет переговоров с Кузяевым

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не перейдет в "Динамо". Как сообщает "Спорт-экспресс", московский клуб не ведет переговоров с игроком, у которого истекает контракт с "Зенитом".