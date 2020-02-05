«Динамо» не сможет регистрировать новых игроков из-за Шейдаева

Палата по разрешению споров РФС запретила "Динамо" регистрировать новых футболистов. Этот орган удовлетворил заявление бывшего форварда "бело-голубых" Рамиля Шейдаева, с которым был расторгнут контракт.