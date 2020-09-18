«Динамо» не станет увольнять Новикова после вылета из Лиги Европы
Начальство «бело-голубых» сказало, что у него нет в планах радикальных действий после вылета из Лиги Европы. Совсем недавно «Динамо» потерпело поражение. Она играла с тбилисским клубом «Локомотив».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», основным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо» является Курбан Бердыев. Кирилл Новиков в ближайшее время, скорее всего, будет отправлен в отставку. В четверг, 17 сентября, команда из Москвы уступила "Локомотиву" из Тбилиси в отборе Лиги Европы (1:2).