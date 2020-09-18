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«Динамо» не уволило Новикова после вылета из Лиги Европы
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Поражение московского "Динамо" от тбилисского "Локомотива" со счетом 1:2 в квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА может стоить работы главному тренеру команды Кириллу Новикову. Но пока он продолжает занимать свой пост.В источнике
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С чего всё начиналось
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В «Динамо» начали поиск главного тренера на замену Кириллу Новикову

Новикова клуб может уволить в ближайшее время. Но не исключено, что он выведет команду на матч с «Ахматом» 21 сентября. В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо».
Чемпионат вчера в 15:34
Подробнее о событии
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«Динамо» не уволило Новикова после вылета из Лиги Европы

Российская газета 12:24
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Кирилл Новиков остается главным тренером «Динамо»

Спорт день за днем 12:03
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Кирилл Новиков продолжит возглавлять московское «Динамо»

BetOn 11:53
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