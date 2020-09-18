«Динамо» не уволило Новикова после вылета из Лиги Европы
Поражение московского "Динамо" от тбилисского "Локомотива" со счетом 1:2 в квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА может стоить работы главному тренеру команды Кириллу Новикову. Но пока он продолжает занимать свой пост.В источнике
С чего всё начиналось
Новикова клуб может уволить в ближайшее время. Но не исключено, что он выведет команду на матч с «Ахматом» 21 сентября. В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо».