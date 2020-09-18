«Динамо» не станет увольнять Новикова после вылета из Лиги Европы
Накануне московский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в матче 2-го квалификационного раунда с тбилисским «Локомотивом». Если «Динамо» ухудшит положение в чемпионате, то руководители начнут искать замену Новикову. При этом маловероятно, что пост главного тренера займет Курбан Бердыев.В источнике
С чего всё начиналось
Новикова клуб может уволить в ближайшее время. Но не исключено, что он выведет команду на матч с «Ахматом» 21 сентября. В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо».