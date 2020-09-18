Новикова клуб может уволить в ближайшее время. Но не исключено, что он выведет команду на матч с «Ахматом» 21 сентября. В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо».