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«Динамо» не станет увольнять Новикова после вылета из Лиги Европы
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Накануне московский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в матче 2-го квалификационного раунда с тбилисским «Локомотивом». Если «Динамо» ухудшит положение в чемпионате, то руководители начнут искать замену Новикову. При этом маловероятно, что пост главного тренера займет Курбан Бердыев.В источнике
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С чего всё начиналось
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В «Динамо» начали поиск главного тренера на замену Кириллу Новикову

Новикова клуб может уволить в ближайшее время. Но не исключено, что он выведет команду на матч с «Ахматом» 21 сентября. В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо».
Чемпионат вчера в 15:34
Подробнее о событии
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В Тбилиси было больно, но «Динамо» не стоит увольнять Новикова

Soccer.ru 13:30
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«Динамо» не уволило Новикова после вылета из Лиги Европы

Российская газета 12:24
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Тренер «Динамо» встретился с руководством клуба после вылета из Лиги Европы

Газета.Ru 12:36
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