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«Динамо» объявило о подписании хавбека «Арсенала» Лесового
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"Динамо" на официальном сайте объявило о подписании полузащитника тульского "Арсенала" Даниила Лесового.В источнике
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