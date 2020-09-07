НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
Даниил Лесовой стал игроком «Динамо»
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
  • РБК спорт
  • Тульский футбол
  • Нева Спорт
  • Тульские новости
  • LiveResult.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Спорт уик-энд
  • КП - Тула
  • MySLO.ru
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Чемпионат
  • ГЛАС.RU
Полузащитник Даниил Лесовой перешел из тульского "Арсенала" в московское "Динамо". Как сообщает сайт "Динамо", контракт с футболистом подписан на пять лет. Сумма трансфера не разглашается.В источнике
11
Подробнее о событии
alt

«Краснодар» хотел перехватить Лесового у «Динамо»

Metaratings 17:07
alt

Гурам Аджоев: «Динамо» заплатило за Лесового в три раза больше, чем «Арсенал» - «Зениту»

Советский спорт 13:08
alt

«Динамо» объявило о трансфере футболиста Лесового из «Арсенала»

RT на русском 11:39
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости