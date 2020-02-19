«Динамо» объявило об аренде Кардозу в «Тамбов»

Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу продолжит карьеру в «Тамбове», как и ожидалось. Москвичи отдали игрока в аренду. Срок арендного соглашения – до конца текущего сезона.