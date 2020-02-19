НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«РБ Лейпциг» в гостях победил «Тоттенхэм» в Лиге ЧемпионовФуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлонуХоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалекимТренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и КрюгераПо итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила FerrariБомбардир.ру«Динамо» объявило об аренде Кардозу в «Тамбов»Soccernews.ru6Soccernews.ruLiveSport.ruСпорт день за днемBobsoccerМатч ТВГЛАС.RUПолузащитник «Динамо» Мигел Кардозу продолжит карьеру в «Тамбове», как и ожидалось. Москвичи отдали игрока в аренду. Срок арендного соглашения – до конца текущего сезона.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Динамо» объявило о переходе Кардозу на правах аренды в «Тамбов»Sport24.ru 14:26 Мигел Кардозу перешёл из «Динамо» в «Тамбов»Sport.ru 14:14«Динамо» объявило о переходе Кардозу в «Тамбов»Матч ТВ 14:09рекламаГлавное«РБ Лейпциг» в гостях победил «Тоттенхэм» в Лиге ЧемпионовФуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлонуХоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалекимТренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и КрюгераПо итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила FerrariНовости