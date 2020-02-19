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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Динамо» объявило об аренде Кардозу в «Тамбов»
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Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу продолжит карьеру в «Тамбове», как и ожидалось. Москвичи отдали игрока в аренду. Срок арендного соглашения – до конца текущего сезона.В источнике
Подробнее о событии
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«Динамо» объявило о переходе Кардозу на правах аренды в «Тамбов»

Sport24.ru 14:26 
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Мигел Кардозу перешёл из «Динамо» в «Тамбов»

Sport.ru 14:14
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«Динамо» объявило о переходе Кардозу в «Тамбов»

Матч ТВ 14:09
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