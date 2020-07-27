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«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
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Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов. Как сообщает пресс-служба клуба, по истечении контрактов команду покинут Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба клуба, по истечении контрактов команду покинут Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.
RT на русском 03:14
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