Можно выбрать несколько вариантов для ставок на тотал голов в матче, в том числе: тотал больше 2.5 идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.07; тотал больше 3.5 идет за 3.00, ТМ 3.5 — за 1.40.