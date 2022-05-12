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«Динамо» обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 14 мая

Матч 29-го тура РПЛ «Динамо» - «Локомотив» начнется в 16:30 по московскому времени.
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Аналитики полагают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.
Чемпионат
Можно выбрать несколько вариантов для ставок на тотал голов в матче, в том числе: тотал больше 2.5 идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.07; тотал больше 3.5 идет за 3.00, ТМ 3.5 — за 1.40.
Спорт-Экспресс
В первом круге была зафиксирована ничья 1:1. Тогда на гол Фёдора Смолова ответил Себастьян Шиманьски.
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