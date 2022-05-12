ODDS.ru«Динамо» обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 14 маяМатч 29-го тура РПЛ «Динамо» - «Локомотив» начнется в 16:30 по московскому времени.ODDS.ruАналитики полагают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.ЧемпионатМожно выбрать несколько вариантов для ставок на тотал голов в матче, в том числе: тотал больше 2.5 идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.07; тотал больше 3.5 идет за 3.00, ТМ 3.5 — за 1.40.Спорт-ЭкспрессВ первом круге была зафиксирована ничья 1:1. Тогда на гол Фёдора Смолова ответил Себастьян Шиманьски.Vprognoze.ruЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руSport24.ruLiveSport.ruODDS.ruBetassistЧемпионатСпорт-ЭкспрессБомбардир.руLegalbetГол.руПодробнее о событии«Локомотив» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата России по футболуЧемпионат00:00Где смотреть матч «Локомотив» Москва - «Динамо» Москва онлайнЕвро-футбол.ру19:20Локомотив Москва - Динамо Москва прогноз и ставки на матч 14 мая 2022. Статистика личных встречVprognoze.ruвчера в 02:14Где смотреть «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 14 маяБомбардир.ру12 мая в 05:08Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва 14.05.2022Legalbet12 мая в 04:56«Динамо» обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 14 маяODDS.ru12 мая в 01:58Локомотив — Динамо Москва прогноз на матч 14 мая РПЛ, прогноз на футбольный матчSports.ru11 мая в 07:42Показать ещёОценить