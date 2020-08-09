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«Динамо» обыграет «Урал» в первом туре РПЛ 10 августа
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Матч первого тура «Урал» - «Динамо» начнется в 17:00 по московскому времени и пройдет с определенным количеством зрителей на трибунах. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.В источнике
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