«Динамо» обыграет «Урал» в первом туре РПЛ 10 августа

Матч первого тура «Урал» - «Динамо» начнется в 17:00 по московскому времени и пройдет с определенным количеством зрителей на трибунах. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.