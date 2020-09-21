«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло грозненский «Ахмат» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Гол забил Ордец (90+1).