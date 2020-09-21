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«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛ
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Московское «Динамо» обыграло грозненский «Ахмат» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Гол забил Ордец (90+1).В источнике
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Подробнее о событии
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Ордец про 1:0 с «Ахматом»: «Динамо» хотело реабилитироваться за вылет из ЛЕ. Шунин навыручал»

Sports.ru 14:24
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Ордец признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Ахмат»

Матч ТВ 14:11
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«Динамо» в большинстве вырвало победу у «Ахмата» в компенсированное время

Sport24.ru 14:03 
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