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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
ГЛАС.RU
  • Вести.Ru0:34
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.В источнике
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