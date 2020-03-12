НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛМатч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителейОпределились все пары второго раунда плей-офф КХЛХоккейный матч между «Спартаком» и «Динамо» могут перенести из МосквыЗнарок выразил сожаление из-за того, что «Спартак» играл с «Динамо» без болельщиковГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавирусаГран-при Австралии может быть отменен«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛБольшунов досрочно получил титул победителя Кубка мира«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги ЕвропыРИА Новости«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛГЛАС.RU17ГЛАС.RUФАНby.Tribuna.comКХЛLife.ruSports.ruСпорт-ЭкспрессМатч ТВЧемпионатГазета.RuИзвестияСпорт день за днемMetaratingsНева СпортВести.RuЭкономика сегодняLiveSport.ruМосковское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Владимир Крикунов: «Очень давно у меня был матч без зрителей. Вы, журналисты, еще под стол пешком ходили»Sports.ru 17:15«Спартак» сначала остался без зрителей, а затем — без победы и плей-офф. «Динамо» теперь будет биться с ЦСКАМатч ТВ 17:16Яшкин — о дерби без зрителей: «Тяжелая атмосфера. Но это все равно хоккей»Sport24.ru 16:02 рекламаЕщё по теме«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛМатч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителейОпределились все пары второго раунда плей-офф КХЛХоккейный матч между «Спартаком» и «Динамо» могут перенести из МосквыЗнарок выразил сожаление из-за того, что «Спартак» играл с «Динамо» без болельщиковГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавирусаГран-при Австралии может быть отменен«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛБольшунов досрочно получил титул победителя Кубка мира«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги ЕвропыНовости