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«Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ
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Московское "Динамо" обыграло "Урал" из Екатеринбурга в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.В источнике
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