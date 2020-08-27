«Динамо» опротестует удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что клуб оспорит удаление полузащитника клуба Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).В источнике
С чего всё начиналось
"Но мы в протоколе укажем, что не согласны с этим решением, и оспорим его, а компетентные органы, которые отвечают за судейство, вынесут какое-либо решение", — приводит слова Новикова официальный сайт "Динамо".
Советский спорт вчера в 16:49