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«Динамо» опротестует удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что клуб оспорит удаление полузащитника клуба Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).