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«Динамо» опротестует удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»
Soccernews.ru
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что клуб оспорит удаление полузащитника клуба Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).В источнике
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С чего всё начиналось
"Но мы в протоколе укажем, что не согласны с этим решением, и оспорим его, а компетентные органы, которые отвечают за судейство, вынесут какое-либо решение", — приводит слова Новикова официальный сайт "Динамо".
Газета.Ru вчера в 18:31
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