«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков после матча 5-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:0) высказался об удалении защитника своей команды Дмитрия Скопинцева.