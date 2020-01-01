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«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»
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Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков после матча 5-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:0) высказался об удалении защитника своей команды Дмитрия Скопинцева.В источнике
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«Динамо» опротестует удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

RT на русском 17:46
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«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

Soccer.ru 17:07
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Новиков не понял удаления Скопинцева, Семак объяснил замену Дзюбы. Тренеры – после фиаско «Зенита»

Советский спорт 16:49
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