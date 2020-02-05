«Динамо» оспорит в CAS запрет РФС на регистрацию новичков

Московское "Динамо" может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования запрета на регистрацию новых игроков со стороны Российского футбольного союза (РФС), сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".