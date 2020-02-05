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РИА НовостиРИА Новости
«Динамо» оспорит в CAS запрет РФС на регистрацию новичков
Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал 360°2:34
  • Мой Брянск0:49
Московское "Динамо" может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования запрета на регистрацию новых игроков со стороны Российского футбольного союза (РФС), сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".В источнике
С чего всё начиналось
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) вынесла запрет московскому «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения при расторжении контракта с футболистом Рамилем Шейдаевым, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ вчера в 13:23
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«Динамо» оспорит в CAS запрет РФС на регистрацию новичков

РИА Новости 07:14
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«Динамо» готово оспаривать в CAS запрет РФС на регистрацию новых игроков

Sportbox.RU 07:47
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«Динамо» готово оспаривать в CAS запрет РФС на регистрацию новых игроков

Матч ТВ 07:47
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