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РФС наказал «Динамо», запретив регистрировать новых игроков
Нижегородская Правда
  • Телеканал 360°2:34
  • Мой Брянск0:49
Российский футбольный союз (РФС) запретил московскому клубу «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения, допущенные при расторжении контракта с азербайджанским нападающим Рамилем Шейдаевым. Решение опубликовано на официальном сайте РФС.В источнике
С чего всё начиналось
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) вынесла запрет московскому «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения при расторжении контракта с футболистом Рамилем Шейдаевым, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ вчера в 13:23
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