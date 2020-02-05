РФС наказал «Динамо», запретив регистрировать новых игроков
Российский футбольный союз (РФС) запретил московскому клубу «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения, допущенные при расторжении контракта с азербайджанским нападающим Рамилем Шейдаевым. Решение опубликовано на официальном сайте РФС.В источнике
С чего всё начиналось
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) вынесла запрет московскому «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения при расторжении контракта с футболистом Рамилем Шейдаевым, сообщается на сайте РФС.