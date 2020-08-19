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«Динамо» победило «Ростов» в третьем туре РПЛ
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Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась о счётом 2:0 в пользу хозяев поля.В источнике
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