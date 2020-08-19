«Динамо» победило «Ростов» в третьем туре РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась о счётом 2:0 в пользу хозяев поля.