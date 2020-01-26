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«Динамо» показало первый гол Комличенко
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Новый игрок "Динамо" Николай Комличенко забил первый гол в двустороннем матче московского клуба на сборе в Турции. Встреча закончилась со счетом 2:2.В источнике
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Подробнее о событии
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«Динамо» показало первый гол Комличенко

Sport24.ru вчера в 15:29 
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Комличенко забил за «Динамо» в двустороннем матче

Чемпионат вчера в 11:22
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Стала известна сумма трансфера Комличенко в «Динамо»

Газета.Ru вчера в 11:07
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