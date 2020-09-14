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Газета.RuГазета.Ru
«Динамо» попросит осуществить проверку судьи Лапочкина на полиграфе
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По информации источника, в клубе приняли решение направить жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы главного рефери Сергея Лапочкина запросить его проверку на полиграфе.В источнике
С чего всё начиналось
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«Динамо» планирует подать жалобу на судейство Лапочкина

Как стало известно «СЭ», «Динамо» планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой рассмотреть и соответствующим образом оценить работу арбитра Сергея Лапочкина на матче бело-голубых с «Рубином» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.
Спорт-Экспресс 15:50
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«Динамо» требует отстранения Лапочкина за решения в матче с «Рубином»

Спорт день за днем 16:55
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«Динамо» подаст жалобу на судейство Лапочкина

Евро-футбол.ру 16:38
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«Динамо» готовит жалобу на судейство Лапочкина

ProstoProSport 16:28 
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