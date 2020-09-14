«Динамо» попросит осуществить проверку судьи Лапочкина на полиграфе
По информации источника, в клубе приняли решение направить жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы главного рефери Сергея Лапочкина запросить его проверку на полиграфе.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Динамо» планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой рассмотреть и соответствующим образом оценить работу арбитра Сергея Лапочкина на матче бело-голубых с «Рубином» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.