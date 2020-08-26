«Динамо» поставлены три задачи на сезон
Перед московским "Динамо" поставлены три задачи на нынешний сезон, сообщает ТАСС. Об этом проинформировал член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин. Задачи, которые стоят перед столичным клубом, сформированы на заседании совета директоров.В источнике
С чего всё начиналось
Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" сформировал перед командой три задачи на сезон-2020/21 - попадание по итогам чемпионата России в еврокубки, выход в финал Кубка России и в групповой этап Лиги Европы. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин.