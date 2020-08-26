Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" сформировал перед командой три задачи на сезон-2020/21 - попадание по итогам чемпионата России в еврокубки, выход в финал Кубка России и в групповой этап Лиги Европы. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин.